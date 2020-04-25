Зеленский пригласил Макрона в Украину после окончания эпидемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля, провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главной темой беседы было противодействие коронавирусу. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса.
Главы государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.
Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с МВФ о начале новой программы сотрудничества с Украиной, упомянув о приоритетности для Украины закона о банковской деятельности, который находится на рассмотрении Верховной Рады.
Украинский президент также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду относительно быстрого принятия на уровне Евросоюза решение о предоставлении макрофинансовой помощи объемом 1.2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19. Отмечается, что Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и роль Зеленского в этом.
Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате. Эмманюэль Макрон приветствовал недавно состоявшийся между Украиной и ОРДЛО обмен удерживаемыми лицами.
Стороны также отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.
Владимир Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину.
Президент Франции после этих слов подтвердил свое намерение совершить визит.