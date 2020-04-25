Александр Козырь: «Сегодня выиграют те, кто что-то придумывает. Нужен креатив!»

Люди немолодого возраста помнят времена, когда телевидение предлагало несколько развлекательных программ в год, причем сделанных по традиционному образцу, – «Голубой огонек» по большим праздникам и «Песня года» в новогодние дни; их ждали, и все дружно радовались очередному выходу. Сегодня тот же 50-60-летний зритель, будучи основным потребителем телевизионного продукта, будет весь вечер щелкать пультом, прежде чем «застрянет» на том, что его заинтересует. А интересует его креатив (даже если он не знает этого слова)! И в этой сумасшедшей конкуренции особенно тяжело приходится находить место под солнцем зрительского внимания региональному телевидению. О том, как можно сегодня создавать и сохранять свою зрительскую аудиторию рассказывает руководитель медиа-холдинга «Козырь Диджитал», генеральный продюсер ведущих одесских телеканалов А1 и GTV, заслуженный журналист Украины Александр Козырь.

– Александр Александрович, в профессиональной среде у вас завидная репутация человека творческого и способного генерировать новые проекты, одним словом – придумщика. Берусь утверждать, что ни один из наших региональных телеканалов не может похвастаться таким количеством разного рода марафонов, рейтингов, репортажей из ночных клубов… А вы – можете!

– Каждый телеканал ищет свой формат и старается создать нечто неповторимое. В этом смысле, безусловно, особенно трудно приходится региональному телевидению, ведь даже странно сравнивать наши возможности и любого из центральных отечественных телеканалов, не говоря уже о зарубежных. Но, в то же время у нас есть свое неоспоримое преимущество: мы – свои, родные, мы показываем людей, которые живут рядом, и рассказываем о том, что происходит на соседней улице. Поэтому местные информационные программы будут смотреть всегда. А вот как привлечь внимание к передачам другого рода? Тут необходим креатив! Сегодня выиграют те, кто что-то придумывает. Мы 25 лет безостановочно придумываем яркий контент. Были вещи, которые мы делали первыми, и это было оригинально даже на мировом уровне. Продолжаем это делать и сейчас, на этом, собственно, держимся.

Ну, например, мы одними из первых на региональном уровне, почти в одно время с общенациональными телеканалами, начали проводить ток-шоу. Могли себе это позволить: у нас были люди, которые умели это делать с точки зрения операторского и режиссерского искусства. Я тоже успел, в отличие от многих сегодняшних телевизионщиков, пройти школу государственного телевидения, школу настоящего профессионального те-ле-ви-де-ния! И это очень помогает мне, когда я стою в кадре во время продолжительных прямых трансляций. А один из любимых и неоднократно реализованных нами проектов такого рода – это телемарафон…

– Первой ласточкой в этом сегменте, кажется, был марафон ко Дню влюбленных? Знаю об этом, потому что однажды тоже была приглашена как гость поучаствовать и познакомилась с «марафонной кухней» непосредственно…

– Мы в принципе одними из первых начали делать прямые эфиры в развлекательно-позитивном сегменте. И уже десять раз (10 лет подряд) провели телемарафон 14 февраля, в День влюбленных. То есть целый день в прямом эфире – тосты и пожелания, конкурсы, подарки, призы… В студии – гости и ведущие, по ту сторону экрана – влюбленные одесситы, которые живо участвуют в этом действе. Тех, кто победил в конкурсах или выиграл приз, мы приглашаем в студию парами. Приезжают и молодые, и немолодые люди, и все завершается фееричным поцелуем влюбленных. Срежиссировать, а затем реализовать, провести такое многочасовое действо непросто, но наша команда умеет это делать. Это наша фишка – прямые эфиры на монотему. Мы можем гордиться своими работами - Образовательный, Строительный, Медицинский, Фитнес - и другие телемарафоны регулярно в нашем эфире и наших соцсетях. Идя в ногу со временем, всю свою работу мы дублируем в сети интернет.

– Увы, сегодня влюбленным и не очень парам приходится сидеть по домам и проводить вместе гораздо больше времени, чем обычно. И для многих это стало нелегким испытанием. Как помогаете своей аудитории? Или вообще отправили свой коллектив на карантин?

– Знаете, когда в стране объявили карантин, я подумал, что наконец-то руки дойдут до книг и даже приготовил две стопки давно купленного, но так и непрочитанного. Но вот прошло больше месяца, а я ни к одну из книжек так и не открыл. Ведь у телевизора не бывает карантинов, а по выходным и праздникам нам приходится работать с еще большим напряжением – все дома и телевизор у всех жужжит. Мы не остановились ни на секунду, продолжаем работать и делаем те вещи, которые могут быть особенно интересны в период карантина. Более того: мы понимаем, что аудитория резко увеличилась, и поэтому стараемся сейчас быть более интерактивными со своим зрителем. Это касается и такой формы, как марафон.

Вот вы спросили, помогаем ли мы своему зрителю. Уверен, что очень полезным для сохранения здоровья наших зрителей стал марафон на тему коронавируса, который мы провели уже в условиях карантина. Сегодня о пандемии не говорит только совсем ленивый, причем многие – с разгоном паники: чем больше СМИ приводит статистики о погибших людях, показывает страшные картинки массовых захоронений, тем выше его рейтинг. И это катастрофа! Мы, естественно, тоже отвечаем на эти вопросы на злобу дня, но спокойно и с ориентиром на оптимизм. В течение шести часов прямого эфира у нас побывали врачи, которые рассказывали, успокаивали или предостерегали. А еще психологи, которые сейчас очень востребованы в связи с этой паникой. Наша телеаудитория закрыта в четырех стенах, и даже гаджеты не помогают преодолеть нестабильность психики. Людей, можно сказать, надо спасать, дабы они просто не сошли с ума: успокаивать, объяснять, чем развлечься, – онлайн-тренировки, рисование, занятия с детьми… И мы пригласили в студию, кроме врачей и психологов, людей, работающих в сфере физкультуры и спорта, в области воспитания и культуры… Словом тех, кто мог дать ценную информацию, как сберечь свое здоровье, и дельный совет, как с пользой для тела и ума провести время дома. Считаю, что это был удачный проект, и мы продолжаем работать в этом направлении. В эфире телемарафон "Пока все дома" 2 серия. А моя личная рекомендация – не смотрите новости больше, чем раз в день.

– Тема здоровья постоянно присутствует на ваших телеканалах. Есть и тематические программы. Но вот в прошлом году вы замахнулись на рейтинг «ТОП-доктор»!

– Медицина всегда была нашей топ-темой. Но, как бы предчувствуя нынешнюю мировую пандемию, и понимая, что Одесса любит разнообразные рейтинги, топы, голосования, мы в прошлом году, в октябре сделали Народный рейтинг Южного региона «ТОП-доктор 2019». Была очень серьезная подготовка с использованием социальных сетей. На сайте для голосования, где все прозрачно и открыто, можно было подать свою кандидатуру доктора и проголосовать за любого из представленного списка. За полтора месяца голосования – более 155 тысяч оригинальных заходов на сайт! Тема медицины, безусловно, очень сильно интересует людей. И благодаря этому голосованию мы наградили победителей в 42 номинациях. А церемония награждения – в отеле «Бристоль», все красиво и серьезно. Вы спросите, а где здесь телевидение? Мы делаем с таких мероприятий онлайн-трансляции в эфир. И это собирает огромные аудитории! А что касается непосредственно рейтинга «ТОП-доктор», то он охватывал не только Одессу, у нас были партнеры в Херсоне и Николаеве, то есть действительно Южный регион. Трехчасовую церемонию награждения посмотрела, по нашим оценкам, трехмиллионная аудитория в трех областях Украины.

– А кроме серьезного «ТОП-доктора» в прошлом году был еще один рейтинг, можно сказать, развлекательно-шаловливый, и еще одна трансляция онлайн из отеля, на сей раз – «Де Пари». Я – про «Звездных собачек».

– Мы постоянно что-то придумываем, учитывая интерес наших зрителей к различным темам, а также пожелания наших партнеров и спонсоров делать некую синергию с нашими онлайн-проектами. И в прошлом году появилось несколько проектов достойного уровня, которыми мы гордимся. В частности, это совершенно потрясающая вещь под названием «Звездные собачки». На красной дорожке – пафосные одесские дамы, красавицы, с особой тщательностью создающие свой безукоризненный внешний вид, со своими не менее ухоженными маленькими собачками. Мы выбрали самое пафосное место в нашем городе – отель «Де Пари» и проложили красную дорожку от Дюка. А дальше – конкурс звездных собачек. Прекрасная вечеринка с великолепной фотозоной, с ведущими, с диджеями, танцами… Все совершенно несерьезно, но от этого еще более весело. И – прямая трансляция для всех телезрителей!

– Как проводили кастинг?! Выбирали дам или собачек?

– Конечно, прежде всего, смотрели на уровень пафосности хозяйки, а затем – на то, насколько хороша ее собачка. В целом получилось потрясающе, и мы собирались повторить этот удачный опыт в этом году в мае, на ипподроме: дамы в шляпках, собачки и лошади – все красивые и пафосные! Но карантин перечеркнул эти планы, и теперь будем ждать, когда изменится ситуация.

– Ну, вы не только ждете, а и продолжаете развлекать свою аудиторию из студии. Дискотека онлайн – это уж совершенно что-то новенькое!

– Да, вот такие вещи мы тоже делаем! Сегодня все развлечения ушли в онлайн. И мы придумали дискотеку в телевизионном формате. Сделали красивую студию, позвали профессиональных популярных диджея и MC, и они вдвоем развлекали публику два с половиной часа. Причем мы ушли к старому формату дискотек: люди заказывали песни, теперь уже – по Вайберу и комментариями к трансляции на нашей странице KozyrDigital в Фейсбук. Не спрашивайте, почем нынче песня: как социально ответственные бизнесмены, мы делали дискотеку бесплатно. Кто успел написать, тот и получал песню. Думаю, что поскольку карантин продолжили, то и мы продолжим это делать. Зрителям очень понравилось, Вайбер и соцсети прямо «закипали» от сообщений. Одесситы ведь привыкли по пятницам гулять, танцевать. И народ танцевал перед телевизором: к нам приходило видео от зрителей.

Мы хотим, чтобы наш зритель не только вместе с нами слушал, размышлял, получал совет от наших гостей, но и развлекался. Мы знаем, что наша аудитория нас смотрит, и мы рады, что у нас есть возможность больше пообщаться с нашим зрителем. Но при этом, конечно, хотим, чтобы это все побыстрее закончилось и можно было вырваться на улицу! Мне понравилась такая аналитика, которую где-то прочел. После завершения карантина мы поделимся примерно пополам на два лагеря: одни еще на время затаятся дома и будут боязливо выглядывать на улицу, а другие начнут сразу гулять так, будто это их последние дни. Я уверен, что Одесса практически вся выйдет из дома и будет гулять минимум неделю. И это здорово! Одесса – веселый город, и мне бы очень хотелось, чтобы мы не теряли чувство юмора, нашу энергию, нашу способность радоваться солнцу и морю. Самое главное, чтобы мы все были здоровы, тогда и этот кризис мы преодолеем!