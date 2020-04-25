В Днепре умер водитель маршрутки, который пытался задержать убийцу полицейских

В Днепре умер Валерий Тимонин - водитель, который три с половиной года назад попытался остановить убийцу патрульных полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Трагедия произошла 25 сентября 2016 года, когда экипаж патрульной полиции остановил водителя, который превысил скорость. Во время проверки документов неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Патрульный Артем Кутушев погиб на месте, а его напарницу Ольгу Макаренко с тяжелыми ранениями доставили в больницу, однако она умерла во время операции.

Водитель маршрутки Валерий Тимонин попытался спасти полицейских. С помощью микроавтобуса он хотел заблокировать автомобиль убийцы, выстрелившего в него несколько раз. Полиции благодаря показаниям водителя удалось задержать убийцу по горячим следам. Им оказался находящийся в розыске боец батальона "Торнадо" Александр Пугачев. Решением суда его приговорили к пожизненному заключению.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил водителю Валерию Томину именной пистолет.

С августа 2019 года мужчина боролся с раком легких, но победить болезнь не удалось.