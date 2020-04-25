В военном госпитале Харькова выявили вспышку коронавируса

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона – Харьковском военном госпитале – выявлена вспышка коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

По его словам, у 14 пациентов подтвердили инфицирование вирусом.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих",

– сообщил Кучер.

При этом он добавил, что несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса",

- сообщил глава ОГА.