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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Госагенстве по управлению зоной отчуждения раскрыли коррупционую схему

Категория: Новости / Политика

В Госагенстве по управлению зоной отчуждения раскрыли коррупционую схему

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли коррупционный механизм при начислении премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления «Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения» (ГАЗО). Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, должностные лица госпредприятий предложили предыдущей главе агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 000 гривен, 50% из которых обещали передавать ей.

«Председатель сразу сообщила о коррупционном предложении в Службу безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников. Сотрудники СБУ, в частности, задокументировали факт передачи директором одного из госпредприятий главе агентства 210 тысяч гривен за начисление ему премии в размере более 430 тысяч гривен»,
 - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины директору госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных коррупционных фактов, а также законности начисления премий должностным лицам государственных предприятий, входящих в управление ГАЗО. Операция проводилась совместно с Национальным антикоррупционным бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Нынешний глава ГАЗО Сергей Калашник заявил, что он всесторонне будет способствовать следствию и предоставлять все документы и информацию, которые помогут беспристрастно рассмотреть ситуацию.


Источник: АиФ



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