На ОПЗ требуют от Фонда госимущества оценить работу нового руководства завода

Замдиректора ОПЗ Николай Щуриков обратился к главе Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко с требованием провести анализ эффективности работы нового руководства завода. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Щуриков опубликовал свое письмо к председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко, в котором изложил свое видение ситуации, которая складывалась с заводом в течение последнего года (после избрания Владимира Зеленского президентом).

В частности, он напомнил главе ФГИУ, что в феврале набсовет ОПЗ принял решение уволить Сергея Назаренко с должности и.о. председателя правления и директора завода и назначить вместо него Николая Синицу, который владеет фирмой, подозреваемой в махинациях.

Также Щуриков отметил, что в феврале-марте был проведен конкурс на поставку давальческого сырья для завода. Правление завода разработало протокол, призванный помочь провести конкурс наиболее эффективно, однако протокол так и не был принят руководством завода.

Накануне завершения конкурса в набсовете ОПЗ произошли изменения в наблюдательном совете. Спустя 5 дней после оглашения его результатов обновленный набсовет принял решение об отмене конкурса и продлении договора о поставке сырья с прежним поставщиком — компанией “АгроГазТрейдинг”.

Кроме того, как сообщил Щуриков, и.о. глава правления завода Синица работает над организацией коррупционной схемы по закупке газа.

“Как мне стало известно, на сегодняшнее время, и.о. председателя правления Синица пытается реализовать непрозрачные “схемы работы” на АО “ОПЗ” и ввести непонятные индикаторы ценообразования, которые вернут на завод коррупционные составляющие, связанные с закупкой природного газа или продажей готовой продукции”,

— сообщил он.

По словам Щурикова, в процессе проведения конкурса, по итогам которого завод должен был получить нового поставщика сырья и порядка 1 млн долларов прибыли, “риторика ФГИУ резко изменилась”. От “четких управленческих действий, направленных на пользу “ОПЗ” Фонд перешел к “абсолютно противоположным действиям”, считает Щуриков

Щуриков выразил обеспокоенность как неудачными шагами нового главы правления завода, так и отсутствием реакции на его действия со стороны Фонда.

“Указанное вызывает у меня не только удивление непрофессиональными и невзвешенными управленческими шагами нынешнего руководителя правления АО “ОПЗ”, но и беспокойство по поводу отсутствия четкой стратегии развития завода и позиции со стороны органа управления — Фонда госимущества Украины”,

— подчеркнул он.

Щуриков призвал ФГИУ не “проводить эксперименты над заводом в рамках стремительного падения производства и мирового финансового кризиса”, а также провести анализ эффективности работы нового главы правления завода.

“Призываю Вас, как профессионального специалиста, воздержаться от необдуманных шагов в отношении Одесского припортового завода и прошу в соответствии с п.3 ч.1 ст.5 Закона Украины “О Фонде государственного имущества Украины” провести анализ эффективности управления корпоративными правами государства в АО “ОПЗ”, находящихся в сфере управления ФГИУ и сообщить мне о результатах письменно”,

— подытожил он.