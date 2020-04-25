На ОПЗ требуют от Фонда госимущества оценить работу нового руководства завода

Замдиректора ОПЗ Николай Щуриков обратился к главе Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко с требованием провести анализ эффективности работы нового руководства завода. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
Щуриков опубликовал свое письмо к председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко, в котором изложил свое видение ситуации, которая складывалась с заводом в течение последнего года (после избрания Владимира Зеленского президентом).
В частности, он напомнил главе ФГИУ, что в феврале набсовет ОПЗ принял решение уволить Сергея Назаренко с должности и.о. председателя правления и директора завода и назначить вместо него Николая Синицу, который владеет фирмой, подозреваемой в махинациях.
Также Щуриков отметил, что в феврале-марте был проведен конкурс на поставку давальческого сырья для завода. Правление завода разработало протокол, призванный помочь провести конкурс наиболее эффективно, однако протокол так и не был принят руководством завода.
Накануне завершения конкурса в набсовете ОПЗ произошли изменения в наблюдательном совете. Спустя 5 дней после оглашения его результатов обновленный набсовет принял решение об отмене конкурса и продлении договора о поставке сырья с прежним поставщиком — компанией “АгроГазТрейдинг”.
Кроме того, как сообщил Щуриков, и.о. глава правления завода Синица работает над организацией коррупционной схемы по закупке газа.
По словам Щурикова, в процессе проведения конкурса, по итогам которого завод должен был получить нового поставщика сырья и порядка 1 млн долларов прибыли, “риторика ФГИУ резко изменилась”. От “четких управленческих действий, направленных на пользу “ОПЗ” Фонд перешел к “абсолютно противоположным действиям”, считает Щуриков
Щуриков выразил обеспокоенность как неудачными шагами нового главы правления завода, так и отсутствием реакции на его действия со стороны Фонда.
Щуриков призвал ФГИУ не “проводить эксперименты над заводом в рамках стремительного падения производства и мирового финансового кризиса”, а также провести анализ эффективности работы нового главы правления завода.