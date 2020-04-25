 
Информация к новости
  • Просмотров: 92
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одессе стафф покусал 61-летнюю женщину

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе стафф покусал 61-летнюю женщину

В Одессе полицейские составили административный протокол на нарушителя правил содержания собаки. Из-за безответственности владельца животного пострадала 61-летняя жительница Киевского района. Ее доставили в больницу с рваной раной предплечья.

Произошло это на проспекте Академика Глушко, когда 60-летний мужчина выгуливал американского стаффордширского терьера без намордника. Как только собаку отпустили с поводка, тот набросился и покусал женщину, которая проходила мимо.

В отношении хозяина животного правоохранители составили административный протокол по ст. 154 (нарушение правил содержания собак и котов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных и на должностных лиц - от четырех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Киевский отдел полиции в Одессе.


Источник: ГРАД



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать