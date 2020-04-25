В Одессе стафф покусал 61-летнюю женщину

В Одессе полицейские составили административный протокол на нарушителя правил содержания собаки. Из-за безответственности владельца животного пострадала 61-летняя жительница Киевского района. Ее доставили в больницу с рваной раной предплечья.

Произошло это на проспекте Академика Глушко, когда 60-летний мужчина выгуливал американского стаффордширского терьера без намордника. Как только собаку отпустили с поводка, тот набросился и покусал женщину, которая проходила мимо.

В отношении хозяина животного правоохранители составили административный протокол по ст. 154 (нарушение правил содержания собак и котов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных и на должностных лиц - от четырех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Киевский отдел полиции в Одессе.