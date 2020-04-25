В Украине зафиксирован антирекорд по смертности от коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в Украине приближается к психологической отметке – еще сутки и может стать 10 тысяч. На данный момент инфицированных 9410 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, только за сутки умерло 19 человек.

"За прошлые сутки заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медика. Было госпитализировано 147 людей. Печально об этом сообщать, но за последние сутки в Украине было зафиксировано 19 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями – это были люди из группы риска. При этом хорошая новость – 128 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 9410 человек, из них 639 детей, а также 1843 медика. Всего выздоровели 992 человека, а летальных случаев 239",

– сказал он.

Степанов добавил, что за последние сутки самое наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было в Киеве – 78 и в Черновицкой области – 54.