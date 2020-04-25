Alyosha и Тарас Тополя снова станут родителями

Звездная парочка Alyosha и Тарас Тополя снова ждут пополнение в семье. Об этом они рассказали журналу Viva во вторник, 28 апреля. Они поведали, что давно хотели еще одного малыша, однако надеялись на судьбу. Но судьба - в руках Творца, по мнению Alyosha.

"У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти - не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это случится и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью...",

- сказала Alyosha.Тарас же добавил, что сыновья - Роман и Марк - на новость о пополнении в семье отреагировали радостно и с эмоциями.

"Роман – очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд", - поделился будущий отец третьего ребенка.

Как известно, в семье Тараса и Алены уже есть два сына - 7-летний Ромка, который в 2019 году пошел в первый класс и 4-летний Марк. В этой компании явно не хватает маленькой девочки.