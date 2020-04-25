В четверг Рада может запустить особую процедуру для "антиколомойского" закона

Верховная Рада планирует рассмотреть в четверг особую процедуру для принятия "антиколомойского" закона и изменения в Избирательный кодекс

На внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 30 апреля, планируется рассмотреть изменения в Избирательный кодекс и применение особой процедуры для принятия "антиколомойского" закона.

Заседание должно состоятся в четверг, 30 апреля, в 13:00. Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. В данный момент идет сбор подписей нардепов для созыва внеочередного заседания.

В повестке дня будет 20 вопросов. Среди них - предложение рассмотреть по особой процедуре законопроект №2571-д о банках, который будет препятствовать возврату национализированного ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому. Особая процедура позволит значительно сократить время, которое понадобится на приятие закона - к нему подано более 16000 поправок.

Также в повестке изменения в Избирательный кодекс, законопроект №2769: предлагается снизить залог на местных выборах.

Парламент может продлить на полгода работу временной следственной комиссии Рады по взрывам на складах боеприпасов.

Помимо этого Рада планирует рассмотреть освобождение от налогов доходов медиков, которые непосредственно заняты борьбой с коронавирусом, ратификацию ряда международных соглашений, кадровые изменения в комитетах парламента, усовершенствование системы органов Антимонопольного комитета и обращение к парламентам других стран об осуждении российской агрессии против Украины.