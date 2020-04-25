Сотрудники телеканала «Репортер» сдали тесты на COVID-19

Профессия журналиста всегда была небезопасна. Представителям СМИ часто приходится бывать передовой, а в условиях пандемии они одни из тех, кто оказался в группе риска. В Университетской клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета экспресс-тестирование на COVID-19 прошли сотрудники телеканала «Репортер». Результаты у всех оказались отрицательными.

Я только что сдала тест на COVID-19, и он отрицательный. Мы очень ответственно относимся к своему здоровью, своей работе. И благодаря почетному гражданину города Одессы и Одесской области Сергею Васильевичу Кивалову все сотрудники нашего телеканала сдали тест и теперь могут продолжать работать 24 на 7, чтобы снимать самые актуальные новости для одесситов. — поделилась ведущая телеканала «Репортер» Ксения Жарова.

По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова в клинику Международного гуманитарного университета, а также Центр по борьбе с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 были закуплены 10 000 экспресс-тестов, сертифицированных в Германии и рекомендованные всем странам Евросоюза. Тесты прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости.

Тестирование проходит по всем санитарным нормам. Перед тем, как сдать кровь на наличие коронавирусной инфекции, сотрудникам «Репортера» мерили температуру, пульс, а также уровень насыщенности крови кислородом.

Перед угрозой пандемии все равны: и журналисты, и операторы, работники телевидения, в том числе. Мы рискуем жизнью, когда каждый день ездим на съемки, общаемся с огромным количеством людей, снимаем рынки, медучреждения и т.д. И, конечно, мы рискуем не только своей жизнью, но и жизнью наших родных, близких, наших сотрудников, потому что мы работаем вместе в одном помещении. — отметил журналист телеканала «Репортер» Дмитрий Богомолов.

Конечно, снимая новости для зрителей телеканала «Репортер», журналисты не забывают и о средствах индивидуальной защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Экспресс-тестирование на COVID-19 позволяет чувствовать себя более уверено в своем здоровье и безопасности для окружающих.

Прошел тест – ничего не выявлено. Температура 36 и 6. Но все равно, нужно придерживаться правил безопасности, потому что вирус может застать в любое время. — поделился технический директор телеканала Вячеслав Бобров.

Результаты экспресс-теста определяют наличие антител к вирусу COVID-19 всего за 15 минут. Пройти тест может любой желающий. Тестирование проводится на базе клиники Международного гуманитарного университета проводится только по предварительной записи с понедельника по пятницу 10:00 до 15:00. Чтобы записаться, необходимо позвонить по телефону горячей линии (048) 700-78-30 и пройти предварительный опрос, который определит необходимость в проведении теста. Все услуги тестирования и консультация врача – абсолютно бесплатны. Кроме того, посетители клиники могут бесплатно получить комплексную консультацию врача.