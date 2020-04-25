Эпидемия коронавируса в Украине закончится до 8 июня

Соответствующий прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.

На сайте представлены прогнозы относительно завершения эпидемии в разных странах мира. Для каждой страны указаны три даты: момент, когда будет 97% выздоровевших, момент, когда будет 99% выздоровевших, а также момент, когда завершится эпидемия.

Все прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса. Представленные кривые были построены по так называемой SIR-модели. Эта модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

Согласно прогнозу ученые, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается с 18 мая. В этот день будет фиксироваться 97% выздоровевших. 99% выздоровевших будет 27 мая.

Полное завершение эпидемии прогнозируется на 8 июня.