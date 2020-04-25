Кабмин отозвал Саакашвили как кандидата на пост вице-премьера по реформам

Правительство отозвало Михаила Саакашвили как кандидата на пост вице-премьер-министра по реформам. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил бывший депутат Сергей Лещенко.

Наши источники сообщают, что самому Саакашвили стало известно об этом во время встречи с фракцией “Голос”, которая проходила во вторник для обсуждения его кандидатуры и сбора голосов. Собрать 226 голосов за кандидатуру Саакашвили оказалось сложной задачей,

- написал он.

Часть политиков, которая поддерживает Саакашвили, не хочет отказываться от идеи и будет пытаться "продавить" его во время заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского, добавил Лещенко. Оно пройдет в четверг перед внеочередным заседанием.

"Слуга народа" Александр Качура, который сообщал о дате заседания Рады, сказал в комментарии "КП" в Украине", что ничего не знает о такой повороте событий.

Я от вас только что услышал об этом. Мне ничего не известно относительно такого отзыва. Сейчас буду выяснять,

- заверил он.