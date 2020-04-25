B Одессе пять врачей заразились covid-19

219 случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в Одесской области по состоянию на 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на информацию Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины. Из них 54 человека - жители Одессы: 29 мужчин и 25 женщин.

Напомним, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 36 новых случаев заболевания: два - у одесситов и 34 - у жителей районов области.

К настоящему времени отрицательные результаты двух контрольных ПЦР-тестов получены у ещё одного пациента - 22-летнего одессита. В Одессе зарегистрировано 8 случаев выздоровления от COVID-19. Продолжают болеть 46 одесситов.

По данным на 26 апреля, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 19 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 9 - жители Одессы.

4 человека одесской «инфекционки» находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Все эти пациенты старше 60 лет, из них два одессита и двое иногородних. 11 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четыре - в удовлетворительном.

Двое детей в возрасте 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

В числе заразившихся коронавирусным заболеванием жителей Одессы - 5 медработников, в том числе врач областной детской больницы. Среди сотрудников инфекционной больницы заболевших нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу Одессы поступили 11 человек с подозрением на COVID-19, проводится их обследование.

Мобильные бригады городского Центра неотложной медицинской помощи за прошедшие сутки провели обследование на COVID-19 у 64 человек.