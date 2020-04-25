Завтра часть Большого Фонтана останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных работ по замене задвижки диаметром, завтра с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
Фонтанская дорога, 33-63, Черняховского, 1-1а, Солнечная, пер. Педагогический, Светлая, пер. Светлый, Шовкуненко, пер. Шовкуненко, Педагогическая, пер. Клубничный, пер. Тополевый, пер. Гвоздичный, пер. Экономический.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).