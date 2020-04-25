Легендарный украинский футбольный клуб находится на грани исчезновения

Вчера стало известно, что "Черноморец" покидает главный тренер Остап Маркевич. Сам специалист так и не раскрыл истинных причин своего расставания с "моряками". Однако это удалось немного прояснить.

По имеющейся информации, причина ухода Маркевича – тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплате и весьма туманное будущее "Черноморца".

Есть вероятность, что одесская команда и вовсе откажется от участия во второй части сезона в случае его возобновления летом. Официального заявления по этому поводу пока что нет.