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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Легендарный украинский футбольный клуб находится на грани исчезновения

Категория: Новости

Легендарный украинский футбольный клуб находится на грани исчезновения

Вчера стало известно, что "Черноморец" покидает главный тренер Остап Маркевич. Сам специалист так и не раскрыл истинных причин своего расставания с "моряками". Однако это удалось немного прояснить.

По имеющейся информации, причина ухода Маркевича – тяжелое финансовое положение в клубе, задолженность по зарплате и весьма туманное будущее "Черноморца".

Есть вероятность, что одесская команда и вовсе откажется от участия во второй части сезона в случае его возобновления летом. Официального заявления по этому поводу пока что нет.


Источник: ДЕПО



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