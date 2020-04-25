Офис Зеленского больше не будет заниматься поставками в Украину средств для борьбы с COVID-19

Поставками средств и оборудования, используемых для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, отныне будет заниматься Минздрав Украины. Об этом сообщает Офис президента.
По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, в Украину вскоре прибудет очередной самолет с грузом средств защиты. После этого доставкой грузов для борьбы с пандемией коронавируса будет заниматься Минздрав.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что для закупок будут использоваться средства из стабилизационного фонда, который создан для преодоления пандемии.