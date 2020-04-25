Офис Зеленского больше не будет заниматься поставками в Украину средств для борьбы с COVID-19

Поставками средств и оборудования, используемых для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, отныне будет заниматься Минздрав Украины. Об этом сообщает Офис президента.



«Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19»,

— сказал президент Владимир Зеленский министру здравоохранения Максиму Степанову на ежедневном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, в Украину вскоре прибудет очередной самолет с грузом средств защиты. После этого доставкой грузов для борьбы с пандемией коронавируса будет заниматься Минздрав.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что для закупок будут использоваться средства из стабилизационного фонда, который создан для преодоления пандемии.