 
Информация к новости
  • Просмотров: 159
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Офис Зеленского больше не будет заниматься поставками в Украину средств для борьбы с COVID-19

Категория: Новости / Политика

Офис Зеленского больше не будет заниматься поставками в Украину средств для борьбы с COVID-19

Поставками средств и оборудования, используемых для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, отныне будет заниматься Минздрав Украины. Об этом сообщает Офис президента.

«Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19»,
 — сказал президент Владимир Зеленский министру здравоохранения Максиму Степанову на ежедневном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, в Украину вскоре прибудет очередной самолет с грузом средств защиты. После этого доставкой грузов для борьбы с пандемией коронавируса будет заниматься Минздрав.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что для закупок будут использоваться средства из стабилизационного фонда, который создан для преодоления пандемии.

 


Источник: ФАКТЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать