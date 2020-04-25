 Факультет кибербезопасности и информационных технологий Одесской Юракадемии приглашает абитуриентов

Пройти онлайн-экскурсию аудиториями и лабораториями в любое удобное время - факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета «Одесской юридической академии» не перестает удивлять своими возможностями. Благодаря чат-боту «День открытых дверей» происходит непрерывно. Самое молодое структурное подразделение Одесской Юракадемии, в котором сегодня обучается около 200 студентов, ждет талантливую, амбициозную и прогрессивную молодежь.

В рамках учебного процесса, который сейчас проходит дистанционно, студентами был разработан специальный Telegram-бот, который не только рассказывает о преимуществах обучения на факультете, но и проводит виртуальные экскурсии.

Тelegram-бот показывает материальную базу с привязкой к тем событиям, которые уже были. Вы сможете увидеть аудитории, в которых мы сейчас находимся, и посмотреть, что происходило тут раньше,

- рассказывает декан факультета кибербезопасности и информационных технологий Олег Дикий.

В настоящее время на факультете обучаются около 200 студентов по специальностям «кибербезопасность», «инженер программного обеспечения» и «компьютерные науки». Факультет довольно молодой, но уже со следующего года здесь открывается магистратура по специальности «системный анализ».

Стоит отметить материальное обеспечение факультета - Ультрасовременный Центр кибербезопасности и информационных технологий, а также первый в стране IT-центр, оборудованные 500 компьютерами последнего поколения.

Третьекурсник Юрий Пастернак считает, что на сегодня одной из самой перспективных является специальность «кибербезопасность». Будущих специалистов учат противостоять различным кибератакам, к примеру, таким как вирус Petya, который пару лет назад положил все банковские системы.

Насколько я знаю, на юге Украины только мы готовим специалистов в этом направлении. Мы сотрудничаем с киберполицией, наши студенты проходят в полиции практику, учатся, как правильно противостоять различным угрозам, как ловить преступников. На нашем факультете при поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова создана мощная материально-техническая база, которой не может похвастаться ни один вуз Украины. На четырех этажах факультета располагаются компьютерные классы, каждый из которых оборудован 20-ю современными компьютерами. С такой техникой можно не только учиться, но и разрабатывать более серьезные вещи,

- считает Юрий Пастернак.

К перспективным отраслям в сфере информационных технологий также относятся робототехника и 3D- моделирование. Для развития этих направлений руководством университета было принято решение создать на базе факультета свою лабораторию, которая оборудована современным 3D-принтером и другой необходимой техникой. Еще до карантина студенты успели реализовать один из проектов – создали своего первого робота, оснащенного датчиками движения, позволяющими определять ограничения в передвижении и преодолевать препятствия.

У нас лучшая материальная база: новейшее оборудование, процессоры, видеокарты. Я работал с этим почти каждый день и могу сказать, никаких проблем с оборудованием нет, компьютеров хватает на всех студентов. Мне предоставили возможность работать в лаборатории, я занимаюсь 3D-моделированием, 3D-печатью, обработкой моделей в последующем использованием их уже в повседневной жизни. Также я участвовал в конкурсе научных работ, прошел во 2-й тур и ожидаю, когда окончится карантин, чтобы поехать в Киев для участия в следующем этапе,

- поделился студент 3-го курса факультета кибербезопасности и информационных технологий Александр Бургазли.

Еще один проект, над которым сейчас трудятся студенты, называется «умный университет». Это технико-программное обеспечение, которое включает в себя датчики движения, видеокамеры, карты доступа. Все это будет реализовано в рамках лаборатории факультета, где будет создана своя система защиты.

Проще говоря, это выглядит как «умный дом». Когда вы приходите в комнату, у вас есть свой ключ, вы его сканируете, и дальше программа понимает, можно пустить этого посетителя или нельзя. Если нельзя, но человек все же проникает внутрь, срабатывают датчики движения, которые будут осуществлять фотофиксацию и отправлять соответствующую информацию на пульт охраны,

- рассказывает Олег Дикий.

В учебном процессе факультета, как и в целом в университете, активно участвуют специалисты-практики. Сейчас, когда учеба проходит в режиме online, привлекаются специалисты не только из Одессы, но и из всех регионов Украины. Для работы создаются специальные чаты, вебинарные комнаты, все лекции записываются и сохраняются, чтобы потом была возможность вернуться к ним и многие интересные моменты применить непосредственно на практике.

Мы используем для лекций приложение Zoom, чтобы видеть друг друга и общаться с преподавателем, а для лабораторных и семинарских занятий - платформу Slack. Этой программой пользуются большинство IT-компаний, чтобы контактировать между сотрудниками, и нас уже со студенчества приучают работать с теми системами, которые необходимы при работе в IT-индустрии,

- добавил Юрий Пастернак.

Уже сегодня факультет ожидает большой набор абитуриентов, и, возможно, между поступающими будет серьезная конкуренция.

Условия, которые созданы Президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым, и уровень преподавательского состава, и материально-техническая база привлекают к нам абитуриентов со всей Украины. И наши студенты имеют высокую конкурентоспособность, - отметил Олег Дикий.

Кроме подготовки специалистов факультет также занимается информационным освещением населения в сфере безопасности. Совместно с департаментом киберполиции был разработан специальный online-курс по основам информационной безопасности.

Курс состоит из пяти лекций, в рамках которых граждане имеют возможность понять, что такое информационная безопасность, какие существуют современные угрозы информационной безопасности. Эти знания необходимы, особенно в это время, в связи с тем, что большинство пользуются компьютерами, а сейчас, когда все сидят на карантине, на самоизоляции, в сфере киберпространства активизировались различные мошенники, и нужно быть особенно внимательными,

- добавил Олег Дикий.

Курс по основам информационной безопасности может пройти любой желающий абсолютно бесплатно. Также по окончанию курса можно сдать тест и получить соответствующий сертификат.