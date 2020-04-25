 Факультет кибербезопасности и информационных технологий Одесской Юракадемии приглашает абитуриентов

Пройти онлайн-экскурсию аудиториями и лабораториями в любое удобное время - факультет кибербезопасности и информационных технологий Национального университета «Одесской юридической академии» не перестает удивлять своими возможностями. Благодаря чат-боту «День открытых дверей» происходит непрерывно. Самое молодое структурное подразделение Одесской Юракадемии, в котором сегодня обучается около 200 студентов, ждет талантливую, амбициозную и прогрессивную молодежь.
В рамках учебного процесса, который сейчас проходит дистанционно, студентами был разработан специальный Telegram-бот, который не только рассказывает о преимуществах обучения на факультете, но и проводит виртуальные экскурсии.
В настоящее время на факультете обучаются около 200 студентов по специальностям «кибербезопасность», «инженер программного обеспечения» и «компьютерные науки». Факультет довольно молодой, но уже со следующего года здесь открывается магистратура по специальности «системный анализ».
Стоит отметить материальное обеспечение факультета - Ультрасовременный Центр кибербезопасности и информационных технологий, а также первый в стране IT-центр, оборудованные 500 компьютерами последнего поколения.
Третьекурсник Юрий Пастернак считает, что на сегодня одной из самой перспективных является специальность «кибербезопасность». Будущих специалистов учат противостоять различным кибератакам, к примеру, таким как вирус Petya, который пару лет назад положил все банковские системы.
К перспективным отраслям в сфере информационных технологий также относятся робототехника и 3D- моделирование. Для развития этих направлений руководством университета было принято решение создать на базе факультета свою лабораторию, которая оборудована современным 3D-принтером и другой необходимой техникой. Еще до карантина студенты успели реализовать один из проектов – создали своего первого робота, оснащенного датчиками движения, позволяющими определять ограничения в передвижении и преодолевать препятствия.
Еще один проект, над которым сейчас трудятся студенты, называется «умный университет». Это технико-программное обеспечение, которое включает в себя датчики движения, видеокамеры, карты доступа. Все это будет реализовано в рамках лаборатории факультета, где будет создана своя система защиты.
В учебном процессе факультета, как и в целом в университете, активно участвуют специалисты-практики. Сейчас, когда учеба проходит в режиме online, привлекаются специалисты не только из Одессы, но и из всех регионов Украины. Для работы создаются специальные чаты, вебинарные комнаты, все лекции записываются и сохраняются, чтобы потом была возможность вернуться к ним и многие интересные моменты применить непосредственно на практике.
Уже сегодня факультет ожидает большой набор абитуриентов, и, возможно, между поступающими будет серьезная конкуренция.
Кроме подготовки специалистов факультет также занимается информационным освещением населения в сфере безопасности. Совместно с департаментом киберполиции был разработан специальный online-курс по основам информационной безопасности.
Курс по основам информационной безопасности может пройти любой желающий абсолютно бесплатно. Также по окончанию курса можно сдать тест и получить соответствующий сертификат.