Затянулся саботаж «легализации» референдумов

Всё более карикатурно подтверждается в Украине правота завета борца за свободу своего народа, знаменитого чешского журналиста Юлиуса Фучика:

«…бойтесь людей равнодушных – именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете».

Особо опасно, если таких равнодушных пускают во власть. Увы, очередной подобный эксперимент украинцы переживают после внеочередных выборов 2019 года, где большинство мандатов в Верховной Раде заполучила сборная малоизвестных ряженых от фантомной партии «Слуга народа». Доверившись их рекламе без учёта реальных дел и проступков, неразборчивые избиратели стали заложниками современных фарисеев и теперь созерцают фарс массовой «штамповки» антиконституционных законов. Обман новых плутократов особенно доказателен на примере саботажа с разблокированием правил проведения в стране референдумов.

20 лет спустя «демократия» скукожена в хлам

Редко какой политик в Украине рискнет осуждать проведение (по инициативе главы парламента Л. Кравчука) 1 декабря 1991 года всеукраинского референдума в подтверждение «Акта провозглашения независимости Украины». Тот случай волеизъявления граждан хвалят, как «верх исторической справедливости» и образец «прямого» народовластия. Но повторять подобное совещание с народом политики рискнули потом лишь один раз – в 2000 году.

Причем итоги второго референдума (по инициативе президента Л. Кучмы) игнорируют до сих пор, не выполнив «всенародно» одобренные тогда проекты улучшения работы Верховной Рады: зафиксировать там справедливое представительство разных регионов (образовав отдельную «палату»), сократить на треть общую численность «парламентариев» и облегчить их привлечение к уголовной ответственности.

В результате этого в Раде с годами представительность («репрезентативность») разных групп населения и регионов сильно деградировала, приведя к тотальному доминированию жителей Киева и посланцев от разных финансовых групп, включая лоббистов иностранных спекулянтов.

Неудивительно, что проведение третьего референдума (о геополитическом выборе и сокращении суверенитета Украины в пользу НАТО или иных иногосударственных «союзов») в Украине в 2006 году не допустили. Причем решающим тогда стал саботаж со стороны хвалимого как «архидемократ» (и получившего президентский пост путем «майдана») Виктора Ющенко. А его сменщик Виктор Янукович (принятием 6 ноября 2012 года нового Закона «Про всеукраїнський референдум») добился ужатия возможности начинаний референдумов «по народной инициативе».

Но всех узурпаторов власти в современной Украине переплюнули взявшие власть путем «Евромайдана»: те не стали менять Закон о референдумах, а добились его… «обнуления». Достигли этого примитивным мошенничеством в три хода. Сперва в конце 2014 года в Конституционный суд (КС) подали жалобу 57 «майдановцев»-депутатов Верховной Рады (чьи фамилии теперь стараются утаить). Жалобщики усмотрели «ужасные» нарушения процедуры принятия в 2012 году Закона о референдуме. И регистрация их иска дала повод «приостановить» действие неугодного им закона. Далее аж 26 апреля 2018 года (продержав до 24 марта 2016 года ту жалобу без рассмотрения) послушное большинство членов КС изволило удовлетворить желание жалобщиков и постановило считать закон от 2012 года недействительным. Ну а депутаты Рады со своей стороны не потрудились (принятием постановления, например) возобновить действие Закона о референдумах, действовавшего до ноября 2012 года. И таким макаром «нейтрализовали» порядок исполнения того, что ясно прописано в неугодной многим дельцам Конституции Украины:



«Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування…».



«Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії…».

Так, к концу второго десятилетия «информационного» XXI века в Украине сотворили парадокс: в Основном Законе (Конституции) Украины есть целый раздел под названием «Вибори. Референдум», но на практике реализовать шесть прописанных там статей (о референдумах) правящие политики не могут – дескать, не ведают, как провести такую мудреную комбинацию (исполняемую в странах реальной демократии ежегодно по несколько раз)…

«Слуги народа» заигрались в забываек и незнаек

Украина – не Гондурас, и многие сограждане легко распознали узурпаторскую суть трюка правителей лишить «носія суверенітету» права решать спорные вопросы общественного устройства путем референдумов. Такое жульническое ущемление гражданских прав раздражает очень многих, и не случайно на досрочных выборах 2019 года реальные претенденты на парламентские мандаты не обошли эту проблему вниманием, а обещали её быстро решить.

Например, в предвыборной программе новой партии «Слуга народа» такое обязательство перед избирателями включили в первую четвёрку посулов:

«…За час каденції ми реалізуємо такі пріоритети:

1. Очищена, оновлена та відповідальна влада.

Скасуємо недоторканність народних депутатів.

Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.

Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.

Запровадимо механізми впливу громадян на рішення влади через референдуми…».

Это немало помогло подписавшимся под такими словесами получить в Верховной Раде нынешнего (IX) созыва подавляющее большинство мандатов на принятие решений. Но потом «запроваджувати» обещанные процедуры референдумов избранники не стали, будто напрочь забыли. Хотя им достаточно было составить и проголосовать очень простой и не требующий «турбо»-усилий нормативный акт: постановление о восстановлении действия отмененного в 2012 году первоначального Закона Украины «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

Даже такую малость не спромоглись (не захотели?) подарить избирателям по прошествии восьми месяцев с начала работы нового состава парламента и спустя год после выборов 2019 г., где сограждане избрали новым Президентом Украины В. Зеленского, лидера партии «Слуга народа». И очень многих в мае 2019 года обнадежило публичное заявление нового главы государства о намерении «почути думку людей» (о «возможности переговоров с Россией») путем подобия референдума, хотя В. Зеленский предупредил, что признает такой способ, лишь как совещательный опрос:

«Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте».

Дивная «логика», когда путем всеобщего голосования можно переизбирать главу государства и состав правящих политических партий, но никак не иные вопросы (зачастую более известные гражданам, чем политические рокировки). Тем не менее надежды украинцев на расширение «прямого» (реального) народовластия тогда воскресли, «воспламеняя сердца» и туманя рассудок, и даже в концу 2019 года осени еще не совсем зачахли, подпитываясь отдельными публичными заявлениями новых власть имущих.

Так, в ноябре председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на одной из популярных телепередач уверил, что по предложению президента В. Зеленского такой праздник народовластия состоится:

«Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума».

А первый зам главы председателя ВР Руслан Стефанчук добавил масла, заявив 11 ноября в ходе Согласительного совета депутатских фракций парламента, будто идет активная работа выработки «пакета законов о народовластии»:

«Я хотел бы сообщить нашим коллегам, что мы активно работаем над завершением блока проектов законов, касающихся народовластия ... Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, которые, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятия решений и т. д., мы тоже разрабатываем. Я думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал».

Усилив веру оптимистов, это очень вдохновило любителей политических дебатов о том, каким должен быть «пакет народовластия». Но в реальности в парламентской «кухне» потуги представителей «Слуги народа» произвести на свет ожидаемые законопроекты оказались, увы, микроскромны. В том числе никто из этой самой многочисленной фракции депутатов не причастился ни к одному из зарегистрированных проектов восстановления законов о референдумах. Возможно, эта загадка как-то связана с личностью роковой дамы, возглавляющей парламентский подкомитет по вопросам референдумов.

Саботажный уклон парламентской «жрицы выборов»

Все производимые депутатами проекты восстановления в Украине правил проведения референдумов проходят контрольное рассмотрение группой депутатов, образующих (постоянный) парламентский «комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения». Возглавляет эту структуру Андрей Клочко, бывший на момент избрания беспартийным помощником проректора Киевского нацуниверситета строительства и архитектуры (и вице-президентом Федерации шарометания). Не имея профильного юридического образования, он не может досконально вникать в хитросплетения «правоведческой» казуистики, что на практике усилило роль его заместителей. В число последних, помимо 25-летнего «пластуна» из Львова Романа Лозинского (тоже – «менеджера») и еще пары специалистов-технарей, вошли лишь два опытных юриста: киевлянин – директор адвокатского бюро Александр Качура и давно работающая в ВР юрисконсульт Алина Загоруйко. Последняя ныне возглавляет очень «особый» подкомитет по вопросам «выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии».

Неудивительно, что в названии парламентского комитета на первом месте указаны выборы, на последнем – демократия: от итогов выборов прямо зависят будущие карьеры и судьбы всех обладателей депутатских мандатов. А «демократию» идейно не убежденные считают не целью, а средством. Более того, «референдумы» как способ принятия законодательных решений составляют опасную конкуренцию бюрократии любых комитетов и министерств. Это отлично знает А. Загоруйко, прошедшая соответствующую подготовку:

– помощница-консультант народного депутата Виктора Швеца (в 2007-2012 годах);

– старший консультант парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

– главный консультант управления в Секретариате Центризбиркома (работала под началом Юлии Швец, дочери предыдущего «шефа»).

В 2016 году ее даже подавали (от «блока Петра Порошенко «Солидарность») кандидатом на занятие должности члена Центризбиркома, но «карты легли» неудачно и в 2018 г. будущая народная депутат ушла ненадолго в частную фирму, зато на выборах 2019 года стала доверенным лицом в ЦИК кандидата в президенты В. Зеленского…

Устремление интересов А. Загоруйко к теме выборов явно отразилось и на ее «законодательных» трудах: очень плодовитая в подготовке проектов постановлений на эту тему (включая предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК).

Зато эта «исправительница ЗУ» не содействовала принятию ни одного проекта по реанимации референдумов, хотя нашла время заняться «улучшениями» законов в целом ряде «непрофильных» тем: выплата компенсаций за отказ от права получения земельных участков (проект №2616 от 18 декабря), «защита и развитие пчеловодства» (проект №2537 от 5 декабря), инвестирование в научный парк «Киевская политехника» (проект №2619 от 18 декабря), финансовые услуги в сфере почтовых услуг (проект №2788 от 20 января с. г.)…

Даже на депутатские запросы по спорной застройке побережья в Одессе А. Загоруйко нашла время, но явно меньше симпатий проявила к проблеме референдумов: ограничила свои труды в этом деле подготовкой пока трех проектов кратких постановлений о возвращении авторам «на доработку» проектов соответствующих ЗУ, поданных депутатами от иных фракций. В этом деле прошедшие в парламент от «Слуги народа» заняли позу «пробки» – ничего не делая лично, блокируют инициативы инопартийцев.

В первый же день работы нынешнего состава ВР 29 августа в его Секретариат были поданы сразу три законопроекта о воскрешении в Украине референдумов. Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера, Виктория Гриб предложили узаконить (проект №1101) запрет отчуждения сельскохозяйственных земель до проведения и установления результатов Всеукраинского референдума (о купле-продаже земель сельхозназначения). Дмитрий Шпенов также предложил проект (№1221) ЗУ о местном референдуме.

Группа депутатов ОПЗЖ (Василий Немченко, Юрий Бойко, Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Юлий Иоффе, Вадим Рабинович) предложила свой вариант (проект №1123) ЗУ «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою». А месяц спустя подали свой проект) №2182) ЗУ о всеукраинском референдуме Юлия Тимошенко и Сергей Соболев.

Последние три проекта «комитетчики», консультируемые А. Загоруйко, уже отправили на «доработку». А в обоснование отказов пропустить «чужие» проекты к рассмотрению в сессионном зале эти бдительные «слуги народа» заручились ссылками на ряд замечаний не только экспертов Главного научно-экспертного управления, но и дюжины «общественных организаций», не отличающихся эрудицией, беспристрастностью, неподкупностью. Так, в «Выводы…» по оценке отвергаемого проекта Немченко-Бойко и Ко, засевшие в комитете ВР не постеснялись втулить болтовню штатных «смотрящих за демократией»:



…У висновку Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» зазначається, що законопроект не відповідає Конституції України та міжнародним стандартам, водночас Громадська організація «Центр політико-правових реформ» у своєму висновку вказує на те, що законопроект регулює лише проведення національного та місцевого референдумів за народною ініціативою та ігнорує передбачені Конституцією України випадки обов’язкового призначення всеукраїнського референдуму і рекомендує відхилити законопроект.

За висновком Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України законопроект містить системні недоліки та протиріччя сутнісного і змістовного характеру та є таким, що не відповідає Конституції України. Згідно з узагальнюючим висновком законопроект потребує відхилення…



В неудачах «провести» через подкомитет А. Загоруйко неугодные правящим политиканам законопроекты о референдуме отчасти виноваты и сами их авторы. С одной стороны, вместо простого решения доказательно обосновать восстановление ЗУ от 1991 года они пытаются городить собственные новации, которые (как в проекте В. Немченко и Ко) заведомо обречены на отторжение большинством нынешних депутатов Верховной Рады. С другой стороны, эти политики почему-то не пытаются мобилизовать в поддержку воскрешения референдумов глас избирателей (хотя бы в виде сотен писем в Офис Президента). Но без опоры на силу общественного мнения успеха им не видать: «кулуары» ВР сейчас очень прочно удерживает моно-группа неких «слуг» и понудить их к конструктивному сотрудничеству в принятии «пакета народовластия» можно лишь реальными «имиджевыми» ударами по их партийному рейтингу.

Исход грядущих местных выборов реально волнует руководство «Слуги народа» и, лишь используя эту их озабоченность, сейчас можно восстановить конституционное право украинских граждан на «народне волевиявлення через… референдум».