Госслужба: селекция худших

Каждый – сам творец своих неудач. Не избежал этого и нынешний Президент. Зеленский начал спускаться вниз по лестнице успеха в тот самый «звездный момент», когда, окрыленный результатами второго тура выборов, сказал, что не нуждается в советах корифеев политики, ибо «мы – молодые люди». В тот миг «сердце екнуло» не только у корифеев, но и у каждого, кто знаком с законами управления или пережил кадровые перетряски 2005-го и люстрацию 2014-го.

Ошарашены таким заявлением и последующими кадровыми назначениями были многие профи, всячески поддерживающие (словом и делом) падение режима Порошенко. Это казалось непонятным – ровно до тех пор, когда места в кабинетах на Грушевского, а затем – и в списках «Слуги народа» заняли подручные Порошенко и вскормленные грантами Сороса. Вытеснение проукраинских, «продержавницьких» чиновников, начатое в середине двухтысячных, вышло на новый уровень.

«Сами – с усами»?

Будем откровенны: возврата в управленческие структуры при новом президенте желали многие. Экс-чиновники из условно «януковичских» и условно «кучмовских» надеялись на отмену закона о люстрации, вымевшего подчистую из госуправления тысячи толковых руководителей среднего звена.

При рассмотрении иска пяти из них ЕСПЧ отметил, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Виктора Януковича. При увольнении не устанавливались конкретные незаконные действия чиновников: выметали всех, кто оказался на определенных должностях в «неугодный» период.

Поддержать нового президента были готовы спецы из разных отраслей народного хозяйства, правоохранительных органов, юристы, ученые.

Но Зеленский выбрал иной путь, оставив за бортом даже помогших его избранию авторитетов, таких как Святослав Пискун, Андрей Пальчевский, доктор Комаровский, Андрей Портнов, Елена Лукаш. Пренебрегли сотрудничеством с командой Юлии Тимошенко, включая Алексея Кучеренко и Евгения Червоненко, которые тоже заявляли о готовности помочь, поделиться опытом. И если отбросить политические симпатии и антипатии, то надо признать, что все эти люди – имеют огромный опыт и знания.

Но их не пригласили. В управление страной пришли НГОшники, вскормленные фондом «Видродження» и проверенные на послушание во время майданов и последующей «борьбы за реформы». Структуры госуправления получили очередной сокрушительный удар, как продолжение многолетнего всеукраинского «эксперимента» по зачистке кадров.

Погром госуправления начат не вчера

Первый удар по профессионально работающим чиновникам был нанесен сразу после «оранжевой революции» 2004-го года. Более 20 тысяч руководителей среднего звена тогда оказались на улице. Заметим, это были люди, прошедшие определенный управленческий путь: от главных специалистов и начальников отделов в районах – до глав РГА и директоров департаментов ОГА. А среди глав областных администраций были талантливые руководители, прошедшие многие кадровые «ступени» и знавшие, как свои пять пальцев, свои области и их проблемы: Радченко, Яцуба, Близнюк, Ризак, Ефремов.

Именно тогда, в 2005-м, развернули фронтальное наступление на структуры госуправления, и подменяя понятия, под ярким лозунгом «контроля над властью гражданского общества» устроили обрушение управленческой вертикали. В кресла глав райгосадминистраций были усажены вчерашние стоматологи, продавцы кильки, активисты «оранжевой революции». Причем, основные «игроки» из госпредприятий уже тогда доверительно говорили друг другу:

«Не дрейфь, ничего не изменится, только платить надо будет чуть больше».

Это «чуть больше» вылилось в разгул взяточничества и коррупции на всех уровнях. Знающие предприниматели признавались в частных беседах, что при Кучме глава госадминистрации, например, что-то «брал» из бюджета, то это выражалось в 5-10% и строго контролировалось «сверху». А если мелкие чиновники брали деньги за «решение вопроса», то вопрос решался с гарантией 99,9%.

В 2005-м масштаб поборов изменился: «брать» стали все и на всех уровнях. И привыкшие к порядку «решалы» жаловались: «Деньги берут, а дело не делают!». И это была новая стадия развития коррупции в Украине.

После 2010-го, когда к власти вернулись «бело-голубые», многих управленцев возвращали на госслужбу. Многих. Но – не лучших. Лучшие не вернулись. Потому что либо нашли иную работу, либо открыли бизнес и не хотели возвращаться к нервотрепке за копеечные зарплаты. Пришли те, кто вовремя «прогнулся» и «поактивничал». У многих из них был опыт, как дерибанить бюджеты по мелочи и они активно воспользовались выросшими процентами откатов. Процент вымогательства доходил до 50-ти, и это стало одним из факторов, подстегнувшим предпринимателей поддержать Майдан. Но в госструкторах все еще оставались профессиональные кадры, владеющие ситуацией в отраслях, за которые отвечали.

После очередной «революции» в 2014-м и так называемой «люстрации» на улице оказались и они. А в кабинеты госадминистраций потекла пестрая толпа профессиональных митингарей, подзаработавших на Майдане и решивших «взять в руки» все госуправление. И случилось самое страшное: беспрецедентное воровство из бюджетов всех уровней стали прикрывать патриотическими лозунгами, надеванием вышиванок и «борьбой с Путиным». А каждого, кто смел критиковать, тут же объявляли «агентами Кремля». Это окончательно дискредитировало «украинскую» модель общества: вместо любви ко всему украинскому культивировали – ненависть.

Итог выборов 2019-го года был закономерен: изнасилованный народ не в силах был более терпеть издевательство. Но… мытарства не закончились. И развал системы государственного управления – тоже.

Внешнее управление в фас и в профиль

За неполный год правления Зеленского стал очевидным его крен в сторону бывшего оппонента Порошенко. И дело не только и не столько в совместных голосованиях за законы, требуемые МВФ и Мировым банком. Главное – кадры. «Кадры решают всё», об этом хорошо знают те, по чьим требованиям Украину превращают в «банановую республику».

Правительство Гончарука, в котором окопались сторонники пятого президента, соросовские выкормыши в наблюдательных советах Укрзализныци (Сергей Лещенко) и Укроборонпрома (Абромявичкус и Мустафа Найем), экс-прокурор Рябошапка – стали притчей во языцех. Но состоявшаяся в марте 2020-го смена правительства никак не повлияла на смену «евроатлантического вектора» - на проукраинский, «державницький». И даже во время самых последних кадровых перестановок в Таможне и ДФС западные «партнеры» строго контролируют процесс назначений. Из Посольства США в Украине послали предостерегающий месседж:

«ЕС и США пристально следят за назначениями в КМУ должностных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долгосрочными реформами, которые поддерживают международные партнеры».

Читать это нужно так:

«Не сметь назначить людей, которые начнут работать в интересах народа Украины».

А пока – временно исполняющим обязанности главы Гостаможни назначен Михаил Титарчук, известный жителям Одесской области работой главой Белгород-Днестровской РГА во времена правления Саакашвили. Титарчук работал в правительстве Яценюка и Гройсмана, а в январе 2020 года был назначен Гончаруком на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. В общем, очередной «свой в доску» для предыдущего режима.

Грянувшее громом среди и без того не ясного неба появление на кадровой доске Зеленского Саакашвили ярко высветило «соросят» в его окружении и во фракции СН. Они послушно повторяют на ток-шоу заученные темники:

«Саакашвили провел реформы в Грузии. Саакашвили – великий политик».

Некоторую надежду вселяет, что этой истерии не поддались Разумков, Гетманцев, Верещук, Качура. Они высказываются против очередного пришествия этого «троянского коня». И если внедрение Саакашвили было очередным требованием «партнеров», то у Зеленского есть шанс ослушаться и выскользнуть из их цепких лап, разведя руками: «Ну, что поделаешь, голосов не хватило!»

В противном случае, заняв официальную должность в КМУ, Саакашвили уничтожит остатки управляемости страной, проведя требуемые МВФ «реформы», которые станут братской могилой всех былых благих намерений шестого Президента. Сколько продержится после назначения Саакашвили Шмыгаль – вопрос двух-трех месяцев. При хоровой поддержке всех грантоедов во властных структурах, которую обеспечат «партнеры», он (и любой другой министр, глава ОГА, руководитель иной структуры) станут изгоями и «баригами» в весьма короткий срок.

Ряд экспертов считает, что Саакашвили зовут «против Авакова» или «против Порошенко». Но расправляться с помощью Михо с неугодными – все равно, что травить зайца волчьей стаей: неизвестно, на кого бросятся волки – на «зайца» или на «охотника». Порошенко уже привлекал Саакашвили для расправы с Яценюком. Что за этим последовало – думаю, помнят все.

Не забудем и о том, что в политикуме уже громко обсуждают возможность перехода к парламентской республике с «сильным канцлером во главе». Вы готовы жить в стране, которой будет управлять «канцлер Саакашвили»? Который превратит ее своими истериками в дурдом и продаст иностранцам не только нашу землю, но и часть сограждан – на органы? А ведь сейчас это – реально, как никогда. И надеяться можно только на то, что «соросят» в СН – все-таки меньшинство.

…А ведь у Зеленского был шанс избавиться от многочисленных грантоедов во власти, когда Трамп дал отмашку разобраться, куда делись деньги налогоплательщиков США, направленные на поддержку реформ в Украине. Но слабохарактерный и непрофессиональный президент не сумел (или не захотел) воспользоваться этим шансом. И оказался в ловушке представителей Демпартии США, для которых возврат к власти в США – это еще и возврат к политике войны и очередного этапа разграбления Украины. Да и у Трампа теперь появились иные проблемы. А густо обсаженный адептами «реформ» Зеленский всего через год после выборов стал копией своего предшественника Порошенко. Воистину, история повторяется дважды: первый – в виде трагедии, второй – в виде фарса.

«Партнеры» куют нам новую «кукушку»?

Я намеренно не касаюсь здесь вопросов децентрализации. Это – отдельная большая тема о перекраивании карты Украины, задуманная международными финансовыми группами, реализованная в проект закона «экспертом по децентрализации» Юрием Ганущаком, принятая при Порошенко, а теперь (новым законом, принятым на внеочередной сессии во время карантина) – отданная на откуп Кабинету министров. Это – тема отдельной статьи.

Но нельзя обойти вниманием, что уже сейчас украинские СМИ, замеченные в сотрудничестве с «западными партнерами» раскручивают очередного «народного героя» - режиссера и экс-пленника РФ Сенцова. Понимая, что второй раз номер с «актером» не прокатит, Сенцова готовят в политики более тщательно. От его имени публикуют аналитические статьи, в которых он четко придерживается линии на защиту соросовских и прочих грантоедов.

Примерно так раскручивали Ющенко, выдавая его за великого финансиста и банкира, скрывая под создаваемым имиджем – полную никчемность и бесхребетность. Сейчас приход в большую политику Сенцова кажется почти невероятным. Но в августе 2018-го мало кто верил в победу на выборах Зеленского. Остается надеяться, что прививка «комиком» выработает иммунитет и против «режиссера».

Нам проделки эти забывать нельзя

А сторонникам Порошенко провал кадровой политики Зеленского дал возможность критиковать, воспитывать, рассуждать – вместо того, чтобы отбывать сроки за разворовывание страны. И теперь уже все «зеленые» - плохие, а они, порошенковские – почти герои!

Но украинцам нельзя забыть, что творили при власти все те волающие о «справедливости», «честности», «порядочности». Не забыть воровства Свинарчуков из Укроборонпрома, не забыть призывов Алексея Мушака о ликвидации пенсионного обеспечения, не забыть рулад министра соцполитики Ревы о том, что «кушать надо меньше», не забыть, как «мразями» и «неполноценными» называли министры Порошенко сограждан с иной точкой зрения…

Никто не должен обманываться ни речами прилизанного родыча Петра Порошенко Артура Герасимова, ни воплями Ирины Геращенко, ни лживыми уверениями других представителей этой фракции и чиновников от Яценюка до Гройсмана. Они – наготове. Они мечтают о всей полноте власти.

Мы уже дали им от ворот поворот весной прошлого года. Даже если ручные суды не вынесут ни одного приговора, мы должны помнить и на каждых выборах подтверждать тот вердикт порошенковскому режиму, переживающему при Зеленском ренессанс. Чтобы преградить путь во власть тем, кто разрушал и разрушает, грабил и грабит страну.

Фото – «Апостороф», «Вести»