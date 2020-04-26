Без газа и воды 29 апреля

Среду, 29 апреля, без воды проведут жители более десяти улиц Фонтана и Аркадии, а в центре Одессы на пяти улицах отключат газ.



Так, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления с 10 до 17.30 часов 29 апреля отключат газ в следующих домах::





спуск Маринеско, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Валиховский переулок, 1, 2, 4

ул. Ольгиевская, 1

ул. Софиевская, 2, 3, 4/6



С 9 до 19 часов будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Фонтанская дорога, 33-63,

ул. Черняховского, 1-1а,

ул. Солнечная,

пер. Педагогический,

ул. Светлая,

пер. Светлый,

ул. Шовкуненко,

пер. Шовкуненко,

ул. Педагогическая,

пер. Клубничный,

пер. Тополевый,

пер. Гвоздичный,

пер. Экономический