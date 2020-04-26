Без газа и воды 29 апреля

Среду, 29 апреля, без воды проведут жители более десяти улиц Фонтана и Аркадии, а в центре Одессы на пяти улицах отключат газ.
Так, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления с 10 до 17.30 часов 29 апреля отключат газ в следующих домах::
спуск Маринеско, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Валиховский переулок, 1, 2, 4
ул. Ольгиевская, 1
ул. Софиевская, 2, 3, 4/6
С 9 до 19 часов будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
Фонтанская дорога, 33-63,
ул. Черняховского, 1-1а,
ул. Солнечная,
пер. Педагогический,
ул. Светлая,
пер. Светлый,
ул. Шовкуненко,
пер. Шовкуненко,
ул. Педагогическая,
пер. Клубничный,
пер. Тополевый,
пер. Гвоздичный,
пер. Экономический