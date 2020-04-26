 
Информация к новости
  • Просмотров: 64
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Хиллари Клинтон поддержала Байдена на предстоящих выборах

Категория: Новости / Политика

Хиллари Клинтон поддержала Байдена на предстоящих выборах

Хиллари Клинтон, бывшая соперница Дональда Трампа на президентских выборах, поддержала нынешнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена в борьбе за президентский портфель.

Источник: CNN

Детали: Бывшая кандидатка выразила свою поддержку Байдену во время видеобеседы.

По ее словам, действующий претендент на президентское кресло от демократов "готовился к этому моменту всю свою жизнь". Клинтон даже назвала Байдена "другом.

"Я хочу добавить свой голос к тем, кто уже поддержал вас в качестве нашего президента", – заявила последовательная оппонентка Трампа.

В свою очередь, Байден также назвал Клинтон "другом" и поблагодарил ее за поддержку.

Отмечается, что Клинтон и раньше говорила, что поддержит будущего кандидата. Ее позиция является стратегически важной для Байдена, поскольку Клинтон пользуется существенной поддержкой среди сторонников Демократической партии.


Источник: Украинская правда



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать