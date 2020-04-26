В Южной Корее и США узнали причину, по которой диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на людях

Причина, по которой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын долгое время в течение апреля не появляется на людях, кроется в его вероятном страхе заразиться коронавирусом. Такую информацию обнародовали во вторник министр Южной Кореи и источники в США, сообщает Reuters.

"Он никогда не пропускал годовщину дня рождения Ким Ир Сена с тех пор, как пришел к власти, но многие юбилейные мероприятия, в том числе празднования и банкет, были отменены из-за проблем с коронавирусом", - сказал министр министр объединения Южной Кореи Ким Ен-чул.

Он назвал неправдивыми сообщения о том, что диктатор перенес операцию на сердце, и что китайская медицинская команда отправилась в Северную Корею, чтобы ему помочь.

СМИ и политики начали интересоваться состоянием здоровья Кима Чен Ына после того, как он отсутствовал на праздновании дня рождения его покойного деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена 15 апреля. Это - важное событие для КНДР, и ранее молодой диктатор всегда принимал в нем участие. На отказ Ким Чен Ына от участия в общественной жизни в течение апреля обратили внимание не только политики соседней Южной Кореи, но также и президент США Дональд Трамп, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Источник, знакомый с данными разведки США, сказал, что президентский поезд Ким Чен Ына был замечен возле президентской резиденции на курорте Вонсан на прошлой неделе. И причина, почему он там, заключается в попытке избежать заражения коронавирусом.

Правительственные эксперты США не имели категорических аргументов, чтобы доказать это, но по большей части они опровергли сообщения средств массовой информации о том, что северокорейский лидер якобы болен каким-то серьезным недугом.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Китая отправило в Северную Корею команду своих медицинских экспертов для консультирования лидера страны Ким Чен Ына, который, по данным разных источников, был болен.

В СМИ появлялись версии, что здоровье лидера КНДР в серьезной опасности после операции.

Масс-медиа Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении лидера страны, когда он председательствовал на правительственной встрече 11 апреля.