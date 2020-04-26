Бесплатная стерилизация и вакцинация бездомных котов началась в Одессе

Новый этап бесплатной стерилизации и вакцинации бездомных котов и кошек начался в Одессе в рамках программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных на 2016-2021 годы.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Департамент экологии горсовета провел тендер и заключил договоры со следующими победителями торгов:

Киевский район:

ул. Ак. Вильямса, 73/1, ветеринарная клиника «Зоология»;

график работы: с 10:00 до 19:00, перерыв: с 13:00 до 14:00,

выходные: воскресенье, понедельник;

тел.: +380 959 259 169.

Приморский район:

ул. Софиевская, 32, ветеринарная клиника «Тина»;

график работы: ежедневно с 9:00 до 19:00;

тел.: 703-69-14.

Малиновский район:

ул. Партизанская, 8, ветеринарная клиника «Тина»;

график работы: ежедневно с 9:00 до 20:00;

тел.: 703-28-87.

Суворовский район:

ул. Софиевская, 32, ветеринарная клиника «Тина»;

график работы: ежедневно с 9:00 до 19: 00;

тел.: 703-69-14.

Горсовет озвучил условия для одесситов, желающих стерилизовать бездомного кота или кошку:

1. Сделать фото бездомного животного в среде его обитания.

2. Связаться с клиникой из вышеперечисленного списка, обсудить время и дату приема.

3. Принести животное в клинику и получить направление на бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомного животного (кота/кошки).

4. Прийти в назначенное время в клинику за животным и вернуть его в среду обитания.

Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского

совета предложил обращаться за разъяснениями и дополнительной информацией по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д, или по тел.: (048) 753-14-88.