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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Бесплатная стерилизация и вакцинация бездомных котов началась в Одессе

Категория: Новости

Бесплатная стерилизация и вакцинация бездомных котов началась в Одессе

Новый этап бесплатной стерилизации и вакцинации бездомных котов и кошек начался в Одессе в рамках программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных на 2016-2021 годы.

 

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

 

Департамент экологии горсовета провел тендер и заключил договоры со следующими победителями торгов:

 

Киевский район:
ул. Ак. Вильямса, 73/1, ветеринарная клиника «Зоология»;
график работы: с 10:00 до 19:00, перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходные: воскресенье, понедельник;
тел.: +380 959 259 169.

 

Приморский район:
ул. Софиевская, 32, ветеринарная клиника «Тина»;
график работы: ежедневно с 9:00 до 19:00;
тел.: 703-69-14.

 

Малиновский район:
ул. Партизанская, 8, ветеринарная клиника «Тина»;
график работы: ежедневно с 9:00 до 20:00;
тел.: 703-28-87.

 

Суворовский район:
ул. Софиевская, 32, ветеринарная клиника «Тина»;
график работы: ежедневно с 9:00 до 19: 00;
тел.: 703-69-14.

 

Горсовет озвучил условия для одесситов, желающих стерилизовать бездомного кота или кошку:
1. Сделать фото бездомного животного в среде его обитания.
2. Связаться с клиникой из вышеперечисленного списка, обсудить время и дату приема.
3. Принести животное в клинику и получить направление на бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомного животного (кота/кошки).
4. Прийти в назначенное время в клинику за животным и вернуть его в среду обитания.

 

Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского
совета предложил обращаться за разъяснениями и дополнительной информацией по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д, или по тел.: (048) 753-14-88.


Источник: Трасса Е95



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