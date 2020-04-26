Кабмин ограничил зарплаты руководителей госпредприятий на время карантина

Кабинет принял решение об ограничении зарплатруководителей государственных предприятий, включая госбанки, а также членов наблюдательных советов на время карантина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Согласно постановлению, начиная с апреля, до конца карантина и месяц после окончания зарплата не может превышать 47 тыс. грн.

"Также в условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничения таких зарплат и премий. Так же, как и ограничили их уже большинству людей, которые связаны с государственной службой, особенно, руководителей", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.