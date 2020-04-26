Румыния начала создание спорной венгерской автономии

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала по так называемой молчаливой процедуре за закон об автономии Секейского края, где компактно проживает венгерское национальное меньшинство, передает местное издание Digi 24.

Согласно принятому документу должен быть создан автономный регион с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти жудецы Ковасна и Харгита, а также город Муреш.

Планируется, что у автономии будет президент со сроком полномочий в четыре года. Венгерский язык станет официальным и будет использоваться в государственных учреждениях гражданами, проживающими в этом крае.

Документом предполагается свободное использование "символики венгерской нации". Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.

Отметим, что секеи - одна из этнографических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности.

Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.