Укрзализныця увеличила чистую прибыль почти в 15 раз

Укрзализныця по итогам 2019 года получила 2,988 млрд грн чистой прибыли, что в 14,7 раз больше показателя за 2018 год – 203,85 млн гривен. Такие данные содержатся в обнародованной на сайте компании в среду, 29 апреля, консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

Показатель EBITDA(прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – ред.) – по итогам 2019 года достиг 17,3 млрд грн – на 6% больше, чем в 2018 году.

В то же время доход от реализации продукции УЗ по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% – до 90,4 млрд гривен.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции – доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые 2019 году составили 82,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Также указано, что на протяжении прошлого года Укрзализныця погасила 60% основной суммы (300 млн долларов) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году.