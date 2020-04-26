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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесса лишилась сразу двух вице-мэров

Категория: Новости

Одесса лишилась сразу двух вице-мэров

Депутаты Одесского городского совета поддержали инициативу Геннадия Труханова и освободили от обязанностей и исключили из состава исполкома двух заместителей мэра Одессы - Петра Рябоконя и Андрея Котляра. Такое решение было принято в ходе сессии 29 апреля, сообщает корреспондент информагентства "Трасса Е-95".

 Пояснять причину увольнения своих заместителей мэр не стал, отметив лишь, что они увольняются "по согласию сторон".

 Андрей Котляр, отвечавший за сферу общественной безопасности, стал заместителем одесского городского головы с июля 2015 г - после громкого сканадала с тогдашним губернатором Михаилом Саакашвили. Петр Рябоконь, курировавший вопросы строительства, занимал пост вице-мэра с января 2017 года. 



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