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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Полные карманы амфетамина, каннабиса, экстази: в Киевском районе разоблачен наркокурьер

Категория: Новости / Происшествия

Правоохранители задержали наркодилера в Киевском районе Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

При себе у 47-летнего мужчины было 35 пакетов с расфасованными психотропами: амфетамином, МДМА (экстази) и каннабисом. Как признался нарушитель, все ети вещества он планировал сбывать на территории города, делая «закладки».

Наркокурьеру сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении особо опасных наркотического средства и психотропного вещества в крупных размерах и с целью сбыта.

Ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Полные карманы амфетамина, каннабиса, экстази: в Киевском районе разоблачен наркокурьер
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Источник: Одессит



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