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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

На онлайн-уроке истории учитель надела на голову кастрюлю, чтобы рассказать детям про Евромайдан

Категория: Новости / Наука и образование

На онлайн-уроке истории учитель надела на голову кастрюлю, чтобы рассказать детям про Евромайдан

На уроке истории Украины для пятого класса в рамках "Всеукраинской школы онлайн", которая создана для дистанционного обучения школьников на карантине, учитель истории надела на голову кастрюлю. Она рассказывала детям про Майдан и войну на востоке.

Урок для четвертой недели вела учитель-методист Элла Сытник. На занятии присутствовали гости - участники команды Лиги Смеха "Любимый город" Дмитрий Сидоров и Сергей Соромецкий. 

Преподаватель рассказывала детям о некоторых этапах становления Украины после приобретения Независимости, говорила коротко о предпосылках Майдана и о том, почему в ноябре студенты вышли в центр Киева и как против них выпустили Беркут. 

После этого Элла Сытник начала говорить про "диктаторские законы", одним из которых запрещалось участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, а также в одежде, "похожей на форму сотрудников правоохранительных органов", под которыми подразумевались также защитные каски. 

Учитель продемонстрировала эти законы фотографией митингующих, которые надели на голову кастрюли в ответ на этот закон. 

Учитель в этот момент также надела на голову кастрюлю. 

 

 


Источник: Страна.ua



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