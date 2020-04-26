США приостановили финансирование проектов по сдерживанию России

Минобороны США собирается приостановить финансирование части проектов по "сдерживанию России", а освободившиеся средства вложить в строительство стены на границе с Мексикой. Таким образом глава Пентагона Марк Эспер перенаправит около 545 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что финансирования лишатся также и зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось реализовать в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы. Все они являлись частью "Европейской инициативы сдерживания", направленной на противодействие российскому влиянию.

Представитель министерства Крис Шервуд уточнил, что проекты не отменены - их финансирование просто заморожено до 2021 года. Однако, чтобы продолжить их, Конгрессу США придется выделить дополнительные средства.

Оппозиция критикует правительство президента страны Дональда Трампа за то, что Пентагон располагает такими полномочиями: они есть у него благодаря режиму чрезвычайного положения, который американский лидер ввел в 2019 году в связи с миграционным кризисом.