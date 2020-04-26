Нефть уверенно дорожает в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:16 по Киеву вторника составляет $21,55 за баррель, что на 5,33% ($1,09) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 15,72% ($1,94) - до $14,28 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей.

Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский, контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти.