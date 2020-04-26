Кабмин разрешил завтра открыть продовольственные рынки при соблюдении ряда требований

Кабинет министров внес изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которыми разрешил работу продовольственных рынков на период карантина. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Однако рынки должны отвечать ряду требований:

наличие регистрации агропродовольственного рынка как операторов рынка пищевых продуктов

допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии одетой медицинской маски (респиратора);

прохождение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

наличие на каждом входе на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 кв. м торговой площади;

расстояние между местами продавцов – не меньше трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которых необходимо придерживаться;

рынки должны соблюдать требования относительно профилактических мер противодействия распространению Covid-19 и оперативного устранения нарушений.

Принятые изменения позволят обеспечить население продуктами питания по доступным ценам. Кроме того, будут созданы условия для сбыта пищевых продуктов, выращенных фермерами и семейными хозяйствами, а также получение ими доходов.

Проводить внеплановые проверки рынков должна Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В Минэкономики уточнили, что завтра по всей стране откроется 872 рынка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Принятое постановление будет завтра опубликована в "Урядовом курьере", что будет означать фактический рестарт работы продовольственных рынков. При соблюдении санитарных норм, которые были предложены главным санитарным врачом Минздрава, в Украине откроется 872 рынка", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.



На каждом рынке должно быть не менее 2 инспекторов, которые будут проводить внеплановые проверки.

В случае допущения нарушений требований будут выписывать штрафы.