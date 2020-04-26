Мумию девушки с сокровищами нашли в Египте

Археологи в египетском городе Луксор обнаружили саркофаг с мумией девушки. Рентген показал, что внутри есть посторонние предметы, оказавшиеся настоящим сокровищем для исследователей, пишет CSIC.

Ученые предполагают, что в саркофаге около 1600 лет до нашей эры была похоронена девушка примерно 15-16 лет.

С ней были захоронены драгоценные предметы: четыре ожерелья из керамических, стеклянных и каменных бусин, а также из сердолика и аметиста, две серьги, металлическое и костяное кольца.

Эксперты предполагают, что ценные предметы являлись приданым девушки.