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Мумию девушки с сокровищами нашли в Египте

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Мумию девушки с сокровищами нашли в Египте

Археологи в египетском городе Луксор обнаружили саркофаг с мумией девушки. Рентген показал, что внутри есть посторонние предметы, оказавшиеся настоящим сокровищем для исследователей, пишет CSIC.

Ученые предполагают, что в саркофаге около 1600 лет до нашей эры была похоронена девушка примерно 15-16 лет.

С ней были захоронены драгоценные предметы: четыре ожерелья из керамических, стеклянных и каменных бусин, а также из сердолика и аметиста, две серьги, металлическое и костяное кольца.

Эксперты предполагают, что ценные предметы являлись приданым девушки.

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Мумию девушки с сокровищами нашли в Египте
Мумию девушки с сокровищами нашли в Египте
Мумию девушки с сокровищами нашли в Египте
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Источник: Корреспондент.net



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