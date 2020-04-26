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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Армия Хафтара заявила о прекращении боевых действий в Ливии

Категория: Новости / Политика

Армия Хафтара заявила о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий в стране во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Hadath.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари ответила на призывы международного сообщества к прекращению боевых действий на время Рамадана.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.



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