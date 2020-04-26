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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

"Газпром" согласился внести изменения в выставляемые счета за поставку газа польской PGNiG

Категория: Новости / Экономика и финансы

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo сообщили, что приветствуют заявление "Газпрома" о применении новых ценовых условий контракта, утвержденного решением Арбитражного суда в Стокгольме от 30 марта 2020 года.

В соответствии с заявлением, "Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года.

Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда, - говорится в заявлении. 

Как сообщалось, 30 марта Польская нефтегазовая компания выиграла арбитражный спор с "Газпромом" касательно цены на газ в Ямальском контракте. Арбитражный суд в Стокгольме установил, что новая цена на газ для Польши должна начисляться от 1 ноября 2014 года. PGNiG подсчитала, что компания должна получить от "Газпрома" более 6 млрд злотых переплаты.


Источник: 112.ua



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