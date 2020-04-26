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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На Фонтане вырастет туннель

Категория: Новости

На Фонтане вырастет туннель

В скором времени трамваи 17 и 18 маршрутов будут проезжать от 4 до 5 станций Фонтана по зеленому туннелю. Начало этому проекту положили сотрудники «Горзелентреста» и общественная организация «Зеленый лист».

Совместными усилиями одесситы высадили около 1800 зеленых насаждений - 70 деревьев-длинномеров серебристого клена и 1700 кустов. Работа продолжалась около месяца.

К осени вдоль маршрута трамвая №18 появится первый зелёный тоннель. Посаженным деревьям более 10 лет, поэтому уже в ближайшее время они могут зацвести.


Источник: odessa1.com



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