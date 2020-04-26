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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Украинцы таки смогли полететь в Великобританию на заработки

Категория: Новости / История и общество

Украинцы таки смогли полететь в Великобританию на заработки

Госавиаслужба все-таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Об этом, в среду, 29 апреля, сообщило hromadske со ссылкой на видео одного из пассажиров рейса Олега Тумака.

 

По его словам, около 19.40, 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21.30, хотя изначально он должен был вылететь в 12.40.

Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу подтвердила и диспетчерская этого аэропорта.

Ранее авиакомпания МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с трудовыми мигрантами. Он был организован для доставки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателями в Великобритании.


Источник: Корреспондент.net



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