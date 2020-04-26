Украинцы таки смогли полететь в Великобританию на заработки

Госавиаслужба все-таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Об этом, в среду, 29 апреля, сообщило hromadske со ссылкой на видео одного из пассажиров рейса Олега Тумака.

По его словам, около 19.40, 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21.30, хотя изначально он должен был вылететь в 12.40.

Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу подтвердила и диспетчерская этого аэропорта.

Ранее авиакомпания МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с трудовыми мигрантами. Он был организован для доставки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателями в Великобритании.