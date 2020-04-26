Баскетболистку из Украины выбрали в символическую сборную сезона Евролиги

Капитан сборной Украины по женскому баскетболу Алина Ягупова вошла в символическую сборную сезона Евролиги, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Украинка получила наибольшую поддержку в голосовании, заняв первое место.

Вместе с Ягуповой в символическую сборную вошла ее партнерша по турецкому "Фенербахче" Сесилия Зандаласини, Алиса Томас из чешского БК "УСК", Эмма Миссеман из российской "УГМК", Сандрин Груда из итальянской "Фамила Скио".

Стоит отметить, что в голосовании за лучших игроков сезона Евролиги защитной линии Ягупова стала первой по всем версиям: болельщиков, тренеров, СМИ.

Добавим, Ягупова является самой результативной в текущем сезоне Евролиги - 21,3 очка за матч. Также у нее 5,7 подбора и 5,5 передачи за поединок.