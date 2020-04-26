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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Полиция отложила запуск автоматической фиксации нарушений ПДД

Категория: Новости

Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фотофиксации дорожного движения, запланированный на 1 мая.

 Об этом сообщила пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

 Перенос объяснили введенными в стране карантинными мерами, которые оказали влияние и на работу некоторых подразделений полиции.

 «12 марта 2020 г МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме… Но 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации», - сказано в сообщении.

 


Источник: Трасса Е95



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