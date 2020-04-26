Полиция отложила запуск автоматической фиксации нарушений ПДД

Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фотофиксации дорожного движения, запланированный на 1 мая.

Об этом сообщила пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

Перенос объяснили введенными в стране карантинными мерами, которые оказали влияние и на работу некоторых подразделений полиции.

«12 марта 2020 г МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме… Но 11 марта правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации», - сказано в сообщении.