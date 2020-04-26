Против обострения межконфессиональных конфликтов в споре за Киево-Печерскую лавру собирают подписи на сайте Президента Украины

На сайте Президента Украины с 27 апреля собирают подписи против изгнания из Киево-Печерской лавры священников и монашества Украинской Православной церкви (возглавляемой митрополитом Онуфрием).

Это ответное действие вызвано подачей петиции желающими отнять лавру у УПЦ и передать ПЦУ Константинопольского патриархата (созданной в 2019 году при участии П. Порошенко). При этом никаких юридических прав на использование древней православной святыни ПЦУ не имеет, а её глава Епифаний поддерживает «экуменизм» и слияние ПЦУ с УГКЦ (католической церковью православного обряда).

Чтобы петиция против новых гонений против канонической и самой посещаемой из церквей Украины стала обязательна к рассмотрению президентом В. Зеленским пока не хватает 17 тысяч голосов.