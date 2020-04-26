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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

ППолиция задержала человека, устроившего поджог в одесском монастыре

Категория: Новости / Происшествия

ППолиция задержала человека, устроившего поджог в одесском монастыре

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы задержали подозреваемого в поджоге двух машин и хозяйственной постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата. 

 Об этом изданию «Думская» сообщил источник в ГУНП.

 Бывший послушник монастыря Юрий Т 1971 года рождения, в настоящее время бездомный, признался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются.

 Задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

 Напомним, 24 апреля пожар уничтожил хозяйственное помещение на территории монастыря. Поджигатель бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины. Насельники монастыря при помощи огнетушителей потушили огонь под автомобилями. В это же время начался пожар в хозяйственном помещении.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Архимандрит Владимир (Якименко), который помогал пожарным тушить огонь, упал с забора и сломал ногу.

 


 


Источник: Трасса Е95



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