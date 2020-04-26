Правительство выделило 1,6 млрд грн на выплату пособий ФЛПам, у которых есть дети

В среду, 29 апреля, Кабинет министров принял решение выделить 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19 для оказания помощи детям физических лиц-предпринимателей. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Кабмине, это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики.

Отмечается, что решение Кабинета министров должен согласовать бюджетный комитет Верховной Рады Украины.

"Такое решение правительства позволит произвести выплаты помощи на 414 тыс. детей из 337 тыс. семей физических лиц-предпринимателей", - рассказала Лазебная.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которое было принято 22 апреля, пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).