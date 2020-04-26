Правительство выделило 1,6 млрд грн на выплату пособий ФЛПам, у которых есть дети

В среду, 29 апреля, Кабинет министров принял решение выделить 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19 для оказания помощи детям физических лиц-предпринимателей. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг", - говорится в сообщении.
Как сообщают в Кабмине, это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики.
Отмечается, что решение Кабинета министров должен согласовать бюджетный комитет Верховной Рады Украины.
Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которое было принято 22 апреля, пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).