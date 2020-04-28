Сотрудник будет самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты – НБУ

Нацбанк изменил порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам - теперь работник будет самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы.
Соответствующее постановление Нацбанк принял 29 апреля.
Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.
"Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.
Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширение спектра банковских услуг", - заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
Напомним:
Кабмин на заседании 27 декабря 2019 года снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.