Цепь заражения коронавирусом в Подольске удалось разорвать - Одесская ОГА

Такое заявление обнародовал 30 апреля на брифинге председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает Укринформ.
По его словам, сейчас работники медучреждений области увеличивают количество тестирований жителей по современной технологии, которая позволяет выявлять тех лиц, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, а также тех, кто уже переболели COVID-19.
В течение апреля принято около 250 граждан на обязательную обсервацию на базе санатория им. Пирогова, медики провели им ПЦР-тестирования. Более полусотни человек, прибывших из-за рубежа, уже уехали домой. Всего специалистами двух вирусологических лабораторий Минздрава в Одессе выполнено более 4 тысяч исследований.
По данным руководителей городов и районов Одесской области, в течение марта-апреля из местных бюджетов для предотвращения распространения и противодействия коронавирусной инфекции направлено 415 млн гривень. В частности, перечислены на приобретение медикаментов 23 миллиона гривень, средств индивидуальной защиты - 48 млн, приобретение медицинского оборудования - 53 миллиона, дезинфекцию - 13 млн.
Кроме того, централизованно поставлено "опорным" медучреждениям области много тысяч защитных костюмов, респираторов и очков, сейчас медперсонал обеспечен всем необходимым для лечения пациентов, пораженных коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 30 апреля, в пределах области лабораторно подтверждено 277 случаев заболеваний COVID-19, в том числе в Одессе - 67, в Подольске - 98 и в Беляевском районе - 36. Уже выздоровели 16 жителей Одесской области.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 238 пациентов выздоровели. В частности болезнь подтверждена у 717 детей и 2 063 медиков. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.