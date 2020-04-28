Цепь заражения коронавирусом в Подольске удалось разорвать - Одесская ОГА

Эпидситуацию в райцентре Подольск Одесской области, где произошла вспышка коронавируса, контролирует отправленная ​​из Одессы специальная комиссия экспертов медицины катастроф. Совместными усилиями медиков и власти цепь заражения коронавируса местных жителей удалось разорвать.

Такое заявление обнародовал 30 апреля на брифинге председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает Укринформ.

Благодаря принятым экстренным мерам, в том числе командированной в Подольск группе экспертов медицины катастроф, удалось стабилизировать ситуацию в райцентре - разорвали цепь заражений жителей коронавирусом. Есть основания надеяться, что в городе больше не будет столько новых заражений,

- отметил Куцый.

По его словам, сейчас работники медучреждений области увеличивают количество тестирований жителей по современной технологии, которая позволяет выявлять тех лиц, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, а также тех, кто уже переболели COVID-19.

В течение апреля принято около 250 граждан на обязательную обсервацию на базе санатория им. Пирогова, медики провели им ПЦР-тестирования. Более полусотни человек, прибывших из-за рубежа, уже уехали домой. Всего специалистами двух вирусологических лабораторий Минздрава в Одессе выполнено более 4 тысяч исследований.

По данным руководителей городов и районов Одесской области, в течение марта-апреля из местных бюджетов для предотвращения распространения и противодействия коронавирусной инфекции направлено 415 млн гривень. В частности, перечислены на приобретение медикаментов 23 миллиона гривень, средств индивидуальной защиты - 48 млн, приобретение медицинского оборудования - 53 миллиона, дезинфекцию - 13 млн.

Кроме того, централизованно поставлено "опорным" медучреждениям области много тысяч защитных костюмов, респираторов и очков, сейчас медперсонал обеспечен всем необходимым для лечения пациентов, пораженных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 30 апреля, в пределах области лабораторно подтверждено 277 случаев заболеваний COVID-19, в том числе в Одессе - 67, в Подольске - 98 и в Беляевском районе - 36. Уже выздоровели 16 жителей Одесской области.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 238 пациентов выздоровели. В частности болезнь подтверждена у 717 детей и 2 063 медиков. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.