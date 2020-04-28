Валерий Лобановский признан одним из лучших тренеров в истории футбола

Украинский тренер Валерий Лобановский вошел в топ-10 лучших футбольных тренеров за всю историю этого вида спорта. Популярное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших наставников, и Лобановский занял в нем 10-ю позицию.

Лучшим редакция FourFourTwo назвала сэра Алекса Фергюсона, на втором и третьем местах расположились нидерландцы Ринус Михелс и Йохан Кройф. А вот места Жозе Моуриньо там не нашлось. Это говорит о высочайшей конкуренции и еще больше подчеркивает значимость Лобановского в истории футбола.

Болельщики старшего поколения помнят знаменитый “сухой лист” Лобановского – удар с углового, которым он забивал голы. А на тренерском мостике он отличался манерой держать себя – его монотонное раскачивание на скамье не прекращалось, даже когда команда громила своих соперников.

Топ-10 лучших тренеров в истории футбола:

1. Алекс Фергюсон

2. Ринус Михелс

3. Йохан Кройф

4. Билл Шенкли

5. Хосеп Гвардиола

6. Арриго Сакки

7. Мэтт Басби

8. Эленио Эррера

9. Эрнст Хаппель

10. Валерий Лобановский

Лобановский также значится в тройке самых титулованных тренеров в истории (второй в истории футбола и первый по итогам ХХ века). В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру Валерий Васильевич с киевским «Динамо» дважды выигрывал Кубок кубков, один раз Суперкубок УЕФА, будучи наставником сборной СССР, привел команду к серебру на чемпионате Европы.

Также был тренером национальных сборных Украины, Катара и ОАЭ.