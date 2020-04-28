В украинских СИЗО появятся платные камеры с улучшенными условиями

В СИЗО вскоре появятся платные камеры с улучшенными бытовыми условиями, первые шесть - в Киевском изоляторе. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест,

- отметила Высоцкая.

По ее словам, договор относительно поселения в камеру с улучшенными условиями будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Также Министерство юстиции установит систему видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится - значит, в этот день должна быть оплата,

- отметила замминистра.