Правительство выделит деньги на достройку "взлетки" Одесского аэропорту

Кабмин принял решение о финансировании завершающей стадии достройки новой взлетной полосы международного аэропорта Одесса.

Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины рассматривали вопрос финансирования достройки взлетной полосы международного аэропорта в Одессе, строительство которой было начато в рамках программы подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше 2012 года "Евро-2012". Поддержали выделение финансирования в размере 634 миллионов,

Таким образом, начатый в реальности процесс строительства новой "взлетки" в 2017 году все еще, по мнению министра, финансируется за счет программ по подготовке к прошедшему восемь лет назад чемпионату.

Заодно Немчинов отметил, что поставил вопрос о проведении аудита по завершению строительства объектов инфраструктуры, которые были недофинансированы перед "Евро-2012" - речь идет об аэропорте Борисполь, стадионе "Арена Львов" и национальном спорткомплексе "Олимпийский". В частности, стоит задача выяснить реальный размер задолженности государства за уже выполненные объемы работ.

Сейчас в одесском аэропорту, временно закрытом на карантин, идут работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона для самолетов перед зданием нового терминала. Эти работы продлятся до начала июля этого года. За это время должны закончить стыковку нового перрона с новой взлетно-посадочной полосой, а также строительство рулежной дорожки РД-А1.

Общая сметная стоимость работ по реконструкции одесского аэропорта на сегодняшний день составляет 3 миллиарда 193 миллиона гривен. Но в 2017 году, при начале строительства взлетно-посадочной полосы, ее стоимость оценили в 1,67 миллиарда. Подрядчиком является компания "Автомагистраль-Юг". Финансирование идет через специально созданное государственное предприятие. Сам аэропорт и его новый терминал обслуживаются ООО "Международный аэропорт Одесса". Также в терминале вводятся в эксплуатацию четыре новых телетрапа.