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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Правительство выделит деньги на достройку "взлетки" Одесского аэропорту

Категория: Новости / Экономика и финансы

Правительство выделит деньги на достройку "взлетки" Одесского аэропорту

Кабмин принял решение о финансировании завершающей стадии достройки новой взлетной полосы международного аэропорта Одесса.
На эти цели, по информации министра Кабинета министров Олега Немчинова, выделено 634 миллиона гривен, передает "Пассажирский транспорт".
Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины рассматривали вопрос финансирования достройки взлетной полосы международного аэропорта в Одессе, строительство которой было начато в рамках программы подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше 2012 года "Евро-2012". Поддержали выделение финансирования в размере 634 миллионов,
- написал министр.

Таким образом, начатый в реальности процесс строительства новой "взлетки" в 2017 году все еще, по мнению министра, финансируется за счет программ по подготовке к прошедшему восемь лет назад чемпионату.

Заодно Немчинов отметил, что поставил вопрос о проведении аудита по завершению строительства объектов инфраструктуры, которые были недофинансированы перед "Евро-2012" - речь идет об аэропорте Борисполь, стадионе "Арена Львов" и национальном спорткомплексе "Олимпийский". В частности, стоит задача выяснить реальный размер задолженности государства за уже выполненные объемы работ.

Сейчас в одесском аэропорту, временно закрытом на карантин, идут работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона для самолетов перед зданием нового терминала. Эти работы продлятся до начала июля этого года. За это время должны закончить стыковку нового перрона с новой взлетно-посадочной полосой, а также строительство рулежной дорожки РД-А1.

Общая сметная стоимость работ по реконструкции одесского аэропорта на сегодняшний день составляет 3 миллиарда 193 миллиона гривен. Но в 2017 году, при начале строительства взлетно-посадочной полосы, ее стоимость оценили в 1,67 миллиарда. Подрядчиком является компания "Автомагистраль-Юг". Финансирование идет через специально созданное государственное предприятие. Сам аэропорт и его новый терминал обслуживаются ООО "Международный аэропорт Одесса". Также в терминале вводятся в эксплуатацию четыре новых телетрапа. 

 



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