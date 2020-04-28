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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Коронавирус не был создан искусственно, - разведка США

Категория: Новости

Коронавирус не был создан искусственно, - разведка США

Спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление Национальной разведки США, передает РБК-Украина.

В частности, в заявлении говорится о согласии с широким научным консенсусом вокруг того, что COVID-19 не является искусственным или генетически модифицированным коронавирусом.

Национальная разведка продолжит тщательно проверять информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане,
- говорится в заявлении.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.

Ранее сообщалось, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником эпидемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей.

 

 



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