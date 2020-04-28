Вступительная кампания-2020: у Минобразования есть два сценария ВНО

В Министерстве образования и науки разработали два сценария проведения внешнего независимого оценивания в этом году.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время прямой трансляции на Facebook-страничке МОН, сообщает Укринформ.

Мы сообщали, что имеем два сценария проведения внешнего независимого оценивания. И в зависимости от того, когда мы проводим ВНО, будут последовательно развернуты все последующие этапы вступительной кампании... Если мы завершаем те ограничительные меры, которые нам не позволяют проводить ВНО, сейчас, если мы завершаем эти ограничительные меры в начале июня, то ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля. Соответственно, дальше вступительная кампания разворачивается тоже последовательно, и в таком варианте регистрация электронных кабинетов поступающих начинается 1 августа,

В то же время, отметил он, рассматривается и возможность того, что ограничительные меры будут сняты до начала августа, и ВНО будет проводиться в течение 17 августа - 4 сентября. В таком случае регистрация электронных кабинетов поступающих, через которые абитуриенты будут подавать заявления, будет происходить с 25 сентября.

Эти сценарии описаны, они у нас есть на специальном ресурсе на сайте Министерства образования и науки Украины. Там собраны ответы на самые распространенные вопросы и можно с ними ознакомиться, - рассказал заместитель министра. - рассказал заместитель министра.

- отметил Стадный.

Он добавил, что «абсолютное большинство абитуриентов, а в этом году еще больше, потому что будет организована электронная подача заявлений в магистратуру, будет подавать электронные заявления, не надо будет никуда ездить».

Как сообщалось, с 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов и реализация которого может начаться после 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.